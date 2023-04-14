В Госдуме назвали Украину полигоном для испытания западного оружия

Соединённые Штаты и Североатлантический альянс используют Украину в качестве полигона для испытания оружия. Об этом в телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Совершенно очевидно, для Вашингтона и НАТО Украина — лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны", — написал он.

Как отметил Володин, американцы и европейцы всё меньше согласны с политикой властей своих стран, направленной на поддержку Киева. Так, в США неодобрение достигло 43%, в Британии — 65%, в ФРГ — 70%, во Франции — 80%. Претензии людей связаны с нежеланием руководства этих стран решать внутригосударственные проблемы вместо спонсирования Украины. По словам Володина, Вашингтон и Брюссель объясняют американцам и европейцам, что из выделяемых Киеву средств 80% остаются в их странах. К тому же Украина должна будет вернуть деньги с процентами.

"А украинцам, в свою очередь, говорят противоположное, обещая 100%-ную поддержку до самого конца. Двойные стандарты и лицемерие", — подчеркнул Володин.

Так, отметил он, президент США Джо Байден, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы. При этом они совершенно не думают об украинцах и экономике Незалежной.