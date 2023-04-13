КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 22:32

Мирошник предположил, зачем США гонят армию Украины "на убой"

Мирошник: США гонят армию Украины на убой ради политических дивидендов

Соединённые Штаты гонят армию Украины "на убой" ради политических дивидендов и чтобы оправдать свои траты на поддержку Киеву. Такое мнение высказал экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

"Гонят именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооружённые формирования, просто нет", — сказал он РИА "Новости".

По мнению Мирошника, президент Украины Владимир Зеленский или представители его круга на самом деле очень обеспокоены и пытаются оттянуть наступление. Они оправдываются нехваткой оружия, другими "способами и оговорками", говорит экс-представитель ЛНР. Он полагает, что "прогнозы по результативности" обещанного Киевом контрнаступления негативные.

Ситуация осложнилась: СМИ узнали о переносе Киевом контрнаступления и назвали причины такого решения

Ситуация осложнилась: СМИ узнали о переносе Киевом контрнаступления и назвали причины такого решения

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом 2023 года. По его словам, союзники Киева не оказывают на власти Незалежной давления по данному вопросу.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Андрей Григорьев
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