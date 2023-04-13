В Госдуме предложили убрать с онлайн-платформ антироссийскую музыку
Депутат Госдумы Гусев призвал убрать с онлайн-платформ антироссийскую музыку
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев призвал убрать антироссийскую музыку с отечественных онлайн-платформ. Предложение прозвучало в телеграм-канале парламентария.
"Мы сегодня отправим письма с просьбой эту музыку удалить, но мне очевидно одно <...> Нужно регулирование этой области, чтобы таких ляпов не было", — подчеркнул Гусев.
Как указал депутат нижней палаты парламента, в ряде отечественных музыкальных онлайн-сервисов представлены песни антироссийской направленности, композиции, "прославляющие ВСУ", и "прочая украинская идеологическая продукция".
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте в соцсетях анонсировала выход новой песни. Композиция получила название "Алла будет петь". Эта песня выйдет ко дню рождения матери артистки — Аллы Пугачёвой. 15 апреля ей исполнится 74 года.
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