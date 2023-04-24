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24 апреля, 10:38

В Госдуме разъяснили законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

Депутат Бессараб назвала объективной идею о повышении НДФЛ для уехавших россиян

Законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 30% для уехавших россиян является объективным, но нужно понимать, что данная мера затронет и сограждан, которые продолжают работать на территории дружественных стран, заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с "Лентой.ру" парламентарий отметила, что увеличенный размер подоходного налога, взимаемого с людей, которые большую часть жизни живут за границей, является не отечественным ноу-хау, а распространённой международной практикой.

"Получая средства здесь, человек мог бы тратиться здесь на инфраструктуру, приобретение товаров и услуг, делать таким образом вливание в экономику. Поскольку он этого не делает, получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств", — пояснила Бессараб.

В Госдуме предложили ввести для иноагентов дополнительный налог

В Госдуме предложили ввести для иноагентов дополнительный налог

Как сообщал Лайф ранее, Правительство РФ внесло в ГД законопроект о повышении НДФЛ для уехавших россиян с 1315% до 30%. Документ предполагает, что налоги (как до утраты российского налогового резидентства, так и после этого) будет удерживать работодатель, а не самостоятельно платить сотрудник.

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Наталья Исакова
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