Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 13:38

В Госдуме разъяснили законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

Депутат Бессараб назвала объективной идею о повышении НДФЛ для уехавших россиян

Законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 30% для уехавших россиян является объективным, но нужно понимать, что данная мера затронет и сограждан, которые продолжают работать на территории дружественных стран, заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с "Лентой.ру" парламентарий отметила, что увеличенный размер подоходного налога, взимаемого с людей, которые большую часть жизни живут за границей, является не отечественным ноу-хау, а распространённой международной практикой.

"Получая средства здесь, человек мог бы тратиться здесь на инфраструктуру, приобретение товаров и услуг, делать таким образом вливание в экономику. Поскольку он этого не делает, получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств", — пояснила Бессараб.

В Госдуме предложили ввести для иноагентов дополнительный налог
В Госдуме предложили ввести для иноагентов дополнительный налог

Как сообщал Лайф ранее, Правительство РФ внесло в ГД законопроект о повышении НДФЛ для уехавших россиян с 1315% до 30%. Документ предполагает, что налоги (как до утраты российского налогового резидентства, так и после этого) будет удерживать работодатель, а не самостоятельно платить сотрудник.

BannerImage

Сайт Госдумы

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar