В Госдуме разъяснили законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

Законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 30% для уехавших россиян является объективным, но нужно понимать, что данная мера затронет и сограждан, которые продолжают работать на территории дружественных стран, заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с "Лентой.ру" парламентарий отметила, что увеличенный размер подоходного налога, взимаемого с людей, которые большую часть жизни живут за границей, является не отечественным ноу-хау, а распространённой международной практикой.

"Получая средства здесь, человек мог бы тратиться здесь на инфраструктуру, приобретение товаров и услуг, делать таким образом вливание в экономику. Поскольку он этого не делает, получая от государства соответствующие выплаты, вполне объективно, что нужно здесь больше оставить средств", — пояснила Бессараб.