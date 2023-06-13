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13 июня, 14:15

Правительство РФ одобрило проект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний

Российское правительство в ходе заседания рассмотрело и одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли крупных компаний с рядом исключений. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минфина РФ.

Так, налог не коснётся компаний, которые были созданы после 2020 года. То же самое относится к организациям со средней налоговой прибылью за 2021–2022 годы, не превышающей один миллиард рублей. Также под налог не попадёт малый и средний бизнес, а ещё организации – плательщики единого сельскохозяйственного налога и компании нефтегазового сектора и добычи угля. В ведомстве уточнили, что для них уже предусмотрены в 2023 году дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

"Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно", — отметили в Минфине.

Кроме того, есть возможность снизить сумму налога до 5%, если перечислить обеспечительный платёж в период с 1 октября по 30 ноября 2023-го. По данным ведомства, эти средства будут направлены на поддержку семей с детьми.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Светлана Оперук
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