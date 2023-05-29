Криптобиржи в России будут работать по правилам

В России вместо создания одной национальной криптобиржи намерены разработать правила учреждения и работы таких организаций. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат объяснил, что будет разумным продумать весь механизм учреждения и работы структур, которые возьмут на себя трансграничные расчёты. Возможно, контролировать работу криптобирж будет Центробанк, правила же пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.

По словам директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова, в министерстве предполагают комплексную регулировку цифровых валют, надеясь на компромисс с ЦБ по вводу в правовое поле майнинга и проведению международных расчётов и обменных операций с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима.

А заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что криптобиржи будут помогать во взаимодействии между экспортёрами и импортёрами и в проведении трансграничных расчётов в цифровых валютах. Так, благодаря им отечественные компании смогут расплачиваться, например, за параллельный импорт.

Директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко объяснил, что наличие множества криптобирж позволит минимизировать санкции, кибератаки на инфраструктуру, а также исключить случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке. Нужно продумать и требования к желающим работать в РФ иностранным криптобиржам, связанные в числе прочего с безопасностью и конфиденциальностью информации о российских клиентах.