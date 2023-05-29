Криптобиржи в России будут работать по правилам
"Известия": В России появятся правила организации и работы криптобирж
В России вместо создания одной национальной криптобиржи намерены разработать правила учреждения и работы таких организаций. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Депутат объяснил, что будет разумным продумать весь механизм учреждения и работы структур, которые возьмут на себя трансграничные расчёты. Возможно, контролировать работу криптобирж будет Центробанк, правила же пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.
По словам директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова, в министерстве предполагают комплексную регулировку цифровых валют, надеясь на компромисс с ЦБ по вводу в правовое поле майнинга и проведению международных расчётов и обменных операций с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима.
А заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что криптобиржи будут помогать во взаимодействии между экспортёрами и импортёрами и в проведении трансграничных расчётов в цифровых валютах. Так, благодаря им отечественные компании смогут расплачиваться, например, за параллельный импорт.
Директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко объяснил, что наличие множества криптобирж позволит минимизировать санкции, кибератаки на инфраструктуру, а также исключить случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке. Нужно продумать и требования к желающим работать в РФ иностранным криптобиржам, связанные в числе прочего с безопасностью и конфиденциальностью информации о российских клиентах.
А ранее Лайф писал, что две крупнейшие криптобиржи отказались поддержать санкции против России. Они по-прежнему разрешают проводить операции с картами "опальных" российских банков, хотя напрямую средства от этих финансовых учреждений не принимают.
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