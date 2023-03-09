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9 марта, 15:59

Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через P2P

Крупнейшая криптобиржа Binance ограничила для россиян возможность покупки и продажи долларов и евро через свой P2P-сервис. По данным Forbes, такое решение было принято в соответствии с десятым пакетом санкций ЕС против РФ. Биржа также запретила гражданам стран Евросоюза покупать и продавать рубли по P2P.

"Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты", — отметил представитель Binance.

При попытке провести транзакцию биржа просит выбрать местную валюту для P2P-торговли в соответствии с правилами Binance для государства, которое указано при верификации.

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Ранее Лайф писал, что криптобиржи Huobi и KuCoin отказались поддержать ограничения против РФ. Они разрешают проводить операции с картами "опальных" российских банков.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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