ЦБ не исключает внешние расчёты в криптовалюте

Центробанк РФ предлагает использовать криптовалюту во внешнеэкономических расчётах в качестве эксперимента. Инициативу озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме.

"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта <…> не должна использоваться, а для внешних расчётов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима", — высказалась председатель ЦБ.