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17 апреля, 13:41

ЦБ не исключает внешние расчёты в криптовалюте

Набиуллина сообщила, что ЦБ не против криптовалюты во внешних расчётах

Центробанк РФ предлагает использовать криптовалюту во внешнеэкономических расчётах в качестве эксперимента. Инициативу озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме.

"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта <…> не должна использоваться, а для внешних расчётов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима", — высказалась председатель ЦБ.

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Ранее Набиуллина заявила, что больших послаблений в рамках действующих валютных ограничений пока не предвидится, но некоторые изменения всё-таки произойдут.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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