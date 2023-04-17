Россиян обнадёжили грядущим "тюнингом" валютных ограничений
Глава ЦБ Набиуллина: Послаблений валютных ограничений не будет, но тюнинг — возможен
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина допустила в скором времени некий "тюнинг" валютных ограничений. Об этом она заявила в понедельник на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме. Руководитель регулятора пояснила, что больших послаблений в рамках действующих валютных ограничений пока не предвидится, но некоторые изменения всё-таки произойдут.
"Мы ослабление проводили, никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась", — добавила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов и Центральный банк могут ограничить покупку валюты для сделок с активами уходящих компаний, чтобы защитить рубль. А на днях зампред Центробанка Алексей Заботкин связал ослабление рубля со снижением экспортной выручки. По его словам, выручка следует за объёмами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит в срок до трёх месяцев после отгрузки товара.
Агентство "Москва" / Александр Авилов