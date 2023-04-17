КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 13:11

Россиян обнадёжили грядущим "тюнингом" валютных ограничений

Глава ЦБ Набиуллина: Послаблений валютных ограничений не будет, но тюнинг — возможен

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина допустила в скором времени некий "тюнинг" валютных ограничений. Об этом она заявила в понедельник на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме. Руководитель регулятора пояснила, что больших послаблений в рамках действующих валютных ограничений пока не предвидится, но некоторые изменения всё-таки произойдут.

"Мы ослабление проводили, никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась", — добавила Набиуллина.

Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в репатриации валютной выручки

Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в репатриации валютной выручки

Ранее сообщалось, что Министерство финансов и Центральный банк могут ограничить покупку валюты для сделок с активами уходящих компаний, чтобы защитить рубль. А на днях зампред Центробанка Алексей Заботкин связал ослабление рубля со снижением экспортной выручки. По его словам, выручка следует за объёмами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит в срок до трёх месяцев после отгрузки товара.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Личные финансы
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров