Россиян обнадёжили грядущим "тюнингом" валютных ограничений

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина допустила в скором времени некий "тюнинг" валютных ограничений. Об этом она заявила в понедельник на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме. Руководитель регулятора пояснила, что больших послаблений в рамках действующих валютных ограничений пока не предвидится, но некоторые изменения всё-таки произойдут.

"Мы ослабление проводили, никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась", — добавила Набиуллина.