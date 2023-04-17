ЦБ думает о лимите на покупку валюты для сделок с активами уходящих компаний

Министерство финансов и Центральный банк могут ограничить покупку валюты для сделок с активами уходящих компаний, чтобы защитить рубль. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам главы Департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, процедура предполагает ежемесячный лимит, не привязанный к конкретной сумме. Благодаря такой мере ведомства рассчитывают снизить волатильность рубля, которая увеличивалась из-за низкой ликвидности иностранной валюты на рынке РФ при покупках больших объёмов рубля.

"В целом в рамках подходов подкомиссии мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями", — говорит Чебесков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов полагает, что регуляторы к данным сделкам логичны. По его словам, необходимо установить правила, чтобы исключить возможности непрозрачных решений и "закулисных сделок".

В свою очередь другой эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что российская валюта самостоятельно способна восстановиться на фоне высоких цен на нефть и стабилизации экспортно-импортных потоков. Согласно его прогнозу, в ближайшие недели курс доллара может упасть ниже 80 рублей.