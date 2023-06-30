Богатые россияне за прошлый год пополнили бюджет РФ более чем на триллион рублей
"Ведомости": Сборы с богатых россиян в бюджет в 2022 году превысили 1 трлн рублей
Сборы от повышенного НДФЛ для состоятельных россиян в консолидированный бюджет РФ в минувшем году составили 1,013 триллиона рублей. Таким образом, показатель 2021-го был превышен на 60 процентов, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за 2022 год.
Прогрессивная шкала НДФЛ действует с 2021 года — теперь ставка для физических лиц с доходами более пяти миллионов рублей в год составляет 15 процентов. Повышенный налог взимается только с той части заработка, что превышает пять миллионов. В федеральный бюджет идут только два процентных пункта поступлений от налога из 15 процентов, остальные 13 распределяются в региональные бюджеты.
Так, из 1,013 триллиона рублей федеральная казна получила 142 миллиарда рублей, что на 59 миллиардов больше, чем годом ранее. В региональные бюджеты ушло 882 миллиарда. Годом ранее эта сумма была на уровне 553 миллиардов.
Что касается причин роста, Минфин связывает их с прошлогодним увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат. Также представитель ведомства отметил, что ещё одна причина роста связана с доначислениями ФНС по доходам, полученным в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в I чтении законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний, внесённого Правительством РФ. Комитет также рекомендовал Госдуме принять законопроект-спутник, который закрепляет в Налоговом кодексе возможность установления федеральными законами налогов разового характера. Позднее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение налога до 10% на сверхприбыль для крупных организаций. Его нужно заплатить до 28 января 2024 года, платёж пойдёт в федеральный бюджет и будет разовым.
ТАСС / Антон Вергун