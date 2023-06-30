Богатые россияне за прошлый год пополнили бюджет РФ более чем на триллион рублей

Сборы от повышенного НДФЛ для состоятельных россиян в консолидированный бюджет РФ в минувшем году составили 1,013 триллиона рублей. Таким образом, показатель 2021-го был превышен на 60 процентов, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за 2022 год.

Прогрессивная шкала НДФЛ действует с 2021 года — теперь ставка для физических лиц с доходами более пяти миллионов рублей в год составляет 15 процентов. Повышенный налог взимается только с той части заработка, что превышает пять миллионов. В федеральный бюджет идут только два процентных пункта поступлений от налога из 15 процентов, остальные 13 распределяются в региональные бюджеты.

Так, из 1,013 триллиона рублей федеральная казна получила 142 миллиарда рублей, что на 59 миллиардов больше, чем годом ранее. В региональные бюджеты ушло 882 миллиарда. Годом ранее эта сумма была на уровне 553 миллиардов.

Что касается причин роста, Минфин связывает их с прошлогодним увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат. Также представитель ведомства отметил, что ещё одна причина роста связана с доначислениями ФНС по доходам, полученным в 2021 году.