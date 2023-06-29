Сейчас в РФ доходы зарабатывающих больше 5 млн рублей в год россиян облагаются НДФЛ по ставке 15%. Но для повышения социальной справедливости нужно увеличить ставку налога для состоятельных граждан до 20%, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он направил письмо с предложением главе ФНС Даниилу Егорову.

"Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы", — приводит РИА "Новости" слова депутата.

Чернышов подчеркнул, что одним из символов праздной и роскошной жизни является район Патриарших прудов в Москве. Предложенный налог парламентарий назвал "налогом на "Патрики" и предложил направлять выплаченные средства на развитие менее популярных районов столицы, например Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлёво, Новая Москва. За счёт таких платежей должны финансироваться инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки, уверен депутат.

Также 2% от выплаченного "налога на "Патрики" Чернышов предлагает направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд "Круг добра", 3% — на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.