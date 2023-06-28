В России изучают возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин России рассматривает возможность использования прогрессивной шкалы НДФЛ (налог на доходы физических лиц), при этом изменений в налогообложении доходов физических лиц не планируется. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Касательно прогрессивной шкалы НДФЛ, сейчас, как вы знаете, уже действует 15%-ная ставка. Сейчас мы смотрим эффективность, как она работает. Если есть какие-то расчёты, которые показывают, что при повышении ставки с 15% до 30% можно собрать два триллиона [рублей], мы готовы их рассмотреть", — сказал Сазанов.

Замглавы ведомства добавил, что по информации Минфина таких цифр не получается. Также министерство не планирует изменений в прогрессивной шкале НДФЛ, уточнил Сазанов.