В Госдуме предлагают отменить НДФЛ для россиян с доходом меньше 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены внести на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Авторы инициативы собираются доработать статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

По мнению парламентариев, эта мера позволит россиянам с определённым уровнем дохода сохранять большую часть заработанных денег и повысить свой уровень жизни. Для малообеспеченных граждан "станет действительно ощутимой" предлагаемая мера поддержки, считают в ЛДПР.