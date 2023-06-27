В Госдуме предлагают отменить НДФЛ для россиян с доходом меньше 30 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены внести на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Авторы инициативы собираются доработать статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
По мнению парламентариев, эта мера позволит россиянам с определённым уровнем дохода сохранять большую часть заработанных денег и повысить свой уровень жизни. Для малообеспеченных граждан "станет действительно ощутимой" предлагаемая мера поддержки, считают в ЛДПР.
Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для тех граждан, чьи доходы не превышают пяти миллионов рублей. Остальные платят налог со ставкой 15%, а доходы физлиц-нерезидентов по закону облагаются по ставке 30%.
Напомним, что в конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов для уехавших граждан, в соответствии с которым российские компании были бы обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство. Однако кабмин отозвал проект для уточнений. Позже в Минфине заявили, что ставка НДФЛ для уехавших из России сотрудников будет единой — 13–15%. Не будет иметь значения, как именно оформлен такой работник — по трудовому договору или договорам ГПХ.
Агентство "Москва"