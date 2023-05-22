Доходы россиян, превышающие 10 млн в год, предложили облагать налогом в 30%
КПРФ внесла в Госдуму проект о ставке НДФЛ в 30% на доходы свыше 10 млн
Депутаты КПРФ предложили ввести прогрессивный налог на сверхдоходы. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект об установлении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% на доходы, превышающие 10 млн рублей в год.
"Сохраняя действующие ставки НДФЛ, (предлагается. — Прим. Лайфа) ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период", — говорится в пояснительной записке документа, опубликованного в думской базе данных.
Авторы инициативы считают, что эта мера позволит ежегодно отчислять в бюджет по 650 млрд рублей. Тем не менее Правительство РФ не поддержало инициативу, поскольку повышение налога может привести к уходу зарплат в тень и сокращению поступлений НДФЛ в бюджет.
А в конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов для уехавших граждан, в соответствии с которым российские компании были бы обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство. Однако кабмин отозвал проект для уточнений. Позже в Минфине заявили, что ставка НДФЛ для уехавших из России сотрудников будет единой — 13–15%. Не будет иметь значения, как именно оформлен такой работник — по трудовому договору или по договорам ГПХ.
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