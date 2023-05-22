Доходы россиян, превышающие 10 млн в год, предложили облагать налогом в 30%

Депутаты КПРФ предложили ввести прогрессивный налог на сверхдоходы. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект об установлении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% на доходы, превышающие 10 млн рублей в год.

"Сохраняя действующие ставки НДФЛ, (предлагается. — Прим. Лайфа) ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период", — говорится в пояснительной записке документа, опубликованного в думской базе данных.