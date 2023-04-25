Кабмин отозвал проект поправок, предусматривающий повышение НДФЛ для уехавших
Правительство РФ отозвало внесённый в Госдуму проект налоговых поправок для уточнений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Речь идёт о документе, в котором в том числе упоминалось изменение НДФЛ для россиян, которые работают за границей.
"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу", — указали в Правительстве.
Ранее Лайф писал о том, что Правительство внесло в ГД законопроект о повышении налогов для уехавших россиян. В Госдуме назвали объективной идею о повышении НДФЛ для таких граждан.
ТАСС / Михаил Терещенко