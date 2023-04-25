Кабмин отозвал проект поправок, предусматривающий повышение НДФЛ для уехавших

Правительство РФ отозвало внесённый в Госдуму проект налоговых поправок для уточнений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Речь идёт о документе, в котором в том числе упоминалось изменение НДФЛ для россиян, которые работают за границей.