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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 14:57

Кабмин отозвал проект поправок, предусматривающий повышение НДФЛ для уехавших

Правительство РФ отозвало внесённый в Госдуму проект налоговых поправок для уточнений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Речь идёт о документе, в котором в том числе упоминалось изменение НДФЛ для россиян, которые работают за границей.

"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу", — указали в Правительстве.

В Совфеде поддержали идею повышения налогов для работающих из-за рубежа россиян
В Совфеде поддержали идею повышения налогов для работающих из-за рубежа россиян

Ранее Лайф писал о том, что Правительство внесло в ГД законопроект о повышении налогов для уехавших россиян. В Госдуме назвали объективной идею о повышении НДФЛ для таких граждан.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Илья Суриков
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