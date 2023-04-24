"Это очевидно": В Совфеде поддержали идею повышения налогов для работающих из-за рубежа россиян
Сенатор Ковитиди поддержала проект о повышении НДФЛ для уехавших россиян
Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала проект о повышении НДФЛ для уехавших граждан РФ. В беседе с RT она подчеркнула, что поправки не касаются россиян, работающих по трудовым договорам.
"Ставка по налогам для остальных граждан, которые в непростые для страны реалии решили уехать из России, должна быть больше, это очевидно. Закон справедливый, правильный и чрезвычайно актуальный", — отметила сенатор.
Ранее Лайф писал, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов для уехавших граждан. В соответствии с ним в России компании будут обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые уехали за рубеж и утратили налоговое резидентство в РФ.
ТАСС / Михаил Терещенко