"Это очевидно": В Совфеде поддержали идею повышения налогов для работающих из-за рубежа россиян

Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала проект о повышении НДФЛ для уехавших граждан РФ. В беседе с RT она подчеркнула, что поправки не касаются россиян, работающих по трудовым договорам.

"Ставка по налогам для остальных граждан, которые в непростые для страны реалии решили уехать из России, должна быть больше, это очевидно. Закон справедливый, правильный и чрезвычайно актуальный", — отметила сенатор.