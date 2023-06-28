Госдума приняла в I чтении законопроект о налоге на сверхприбыль

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает введение налога до 10% на сверхприбыль для крупных организаций. Его нужно заплатить до 28 января 2024 года, платёж пойдёт в федеральный бюджет и будет разовым.

Под действие документа подпадают компании, имеющие среднюю арифметическую величину прибыли в период с 2021 по 2022 год более одного миллиарда рублей. Налоговая ставка составит 10%. В случае фактического перечисления в этом году некоторой денежной суммы — обеспечительного платежа — в федеральный бюджет, размер налога может исчисляться по ставке 5%, эти уплаченные компанией деньги учтут в качестве налога на сверхприбыль.

"Принятие и реализация федерального закона "О налоге на сверхприбыль" приведёт к поступлению дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере 300 млрд рублей", — указано в обосновании к законопроекту.

Ряд компаний будут освобождены от налога. Среди них плательщики единого сельхозналога, а также организации, созданные после января 2021 года. Также нововведение не коснётся нефтегазового сектора и добычи угля. Для этих налогоплательщиков предусмотрены иные взыскания.