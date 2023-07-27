На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов
Минцифры: НДФЛ и налог на имущество теперь можно оплатить на "Госуслугах"
В Минцифры России сообщили о появлении на портале "Госуслуги" возможности оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.
"Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС", — говорится в сообщении.
Для этого пользователь должен сначала отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать уже сформированное заявление в приложении "Госключ", после чего придёт подтверждение. Оповещения будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов, добавили в министерстве.
Ранее в Минцифры предложили приравнять электронные водительские права к физическим. Сейчас наличие электронного удостоверения не освобождает автомобилистов от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов