На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов

В Минцифры России сообщили о появлении на портале "Госуслуги" возможности оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

"Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС", — говорится в сообщении.

Для этого пользователь должен сначала отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать уже сформированное заявление в приложении "Госключ", после чего придёт подтверждение. Оповещения будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов, добавили в министерстве.