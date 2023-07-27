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27 июля, 10:46

На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов

Минцифры: НДФЛ и налог на имущество теперь можно оплатить на "Госуслугах"

В Минцифры России сообщили о появлении на портале "Госуслуги" возможности оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

"Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС", — говорится в сообщении.

Для этого пользователь должен сначала отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать уже сформированное заявление в приложении "Госключ", после чего придёт подтверждение. Оповещения будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов, добавили в министерстве.

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Ранее в Минцифры предложили приравнять электронные водительские права к физическим. Сейчас наличие электронного удостоверения не освобождает автомобилистов от обязанности иметь при себе оригиналы документов.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ирина Фальке
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