Российским водителям хотят разрешить предъявлять электронные права

Минцифры предлагает приравнять электронные водительские права россиян к физическим. Документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отметим, что сейчас наличие электронного удостоверения не освобождает автомобилистов от обязанности иметь при себе оригиналы документов. По задумке ведомства, водители смогут выбрать удобный для себя вариант документооборота, без дублирования "цифры" и оригинала.

Документ предполагает, что удостоверение можно будет предъявлять в электронном виде с использованием мобильного приложения "Госуслуги" и это будет приравнено к физическому предъявлению документа.