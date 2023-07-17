Российским водителям хотят разрешить предъявлять электронные права
Минцифры предлагает приравнять электронные водительские права к физическим
Минцифры предлагает приравнять электронные водительские права россиян к физическим. Документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отметим, что сейчас наличие электронного удостоверения не освобождает автомобилистов от обязанности иметь при себе оригиналы документов. По задумке ведомства, водители смогут выбрать удобный для себя вариант документооборота, без дублирования "цифры" и оригинала.
Документ предполагает, что удостоверение можно будет предъявлять в электронном виде с использованием мобильного приложения "Госуслуги" и это будет приравнено к физическому предъявлению документа.
Ранее специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, какие файлы лучше удалить из телефона. Как отметил эксперт, люди часто хранят в смартфоне ксерокопии паспорта, фото других важных документов — и даже банковских карт. Но делать этого не следует: любые важные файлы опасно хранить на технических устройствах, потому что они подвержены взломам.
ТАСС / Сергей Фадеичев