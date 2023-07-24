В России предложили учитывать все льготы собственника при начислении земельного налога

При начислении земельного налога должен учитываться каждый льготный статус собственника участка. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма от депутата Госдумы Евгения Фёдорова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своём обращении Фёдоров напомнил, что на сегодняшний день по закону от налогообложения можно освободить только часть земельного участка — 600 кв. м, но только если собственник относится к одной из льготных категорий. Например, если он Герой СССР или РФ, инвалид первой, второй группы, ветеран и инвалид ВОВ и т.д.

Кроме того, существующая норма не учитывает, что налогоплательщик может иметь более одного основания для получения льготы. Другими словами, между собой будут равны просто многодетный владелец участка и тот, у кого, помимо нескольких детей, есть статус ветерана боевых действий, инвалидность и т.д.