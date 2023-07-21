Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Госдума приняла в третьем чтении закон о налоге до 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Его нужно заплатить до 28 января 2024 года, платёж пойдёт в федеральный бюджет и будет разовым.

Выплатить налог должны будут компании, имеющие среднюю арифметическую величину прибыли в период с 2021-го по 2022 год более миллиарда рублей. В случае фактического перечисления в этом году некоторой денежной суммы — обеспечительного платежа — в федеральный бюджет размер налога может исчисляться по ставке 5%, и эти деньги учтут в качестве налога на сверхприбыль.

