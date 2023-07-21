Госдума приняла закон о налогообложении россиян, работающих из-за границы
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла нормы, которые касаются порядка налогообложения граждан, работающих за границей. Документ является одной из частей большого правительственного законопроекта о реализации ряда положений основных направлений в налоговой политике России.
Законопроект был внесён в Госдуму ещё 24 апреля и предполагал удержание 30% в рамках НДФЛ от зарплаты сотрудников на фрилансе за границей, утративших налоговое резидентство в России. Позднее документ отозвали для уточнений.
Как уточнил министр финансов Антон Силуанов, Минфин готовил новые предложения по данному вопросу. После этого его заместитель Алексей Сазанов объявил, что НДФЛ для работающих за рубежом россиян было решено оставить в пределах 13–15%. По его словам, не будет иметь значения, как именно оформлен сотрудник — по трудовому договору или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Также роли не играет и тот факт, является работник налоговым резидентом России или нет.
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