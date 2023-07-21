Госдума приняла закон о налогообложении россиян, работающих из-за границы

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла нормы, которые касаются порядка налогообложения граждан, работающих за границей. Документ является одной из частей большого правительственного законопроекта о реализации ряда положений основных направлений в налоговой политике России.

Законопроект был внесён в Госдуму ещё 24 апреля и предполагал удержание 30% в рамках НДФЛ от зарплаты сотрудников на фрилансе за границей, утративших налоговое резидентство в России. Позднее документ отозвали для уточнений.