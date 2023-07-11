Регион

Уведомления отключены

11 июля, 03:50

Бюджет России недополучил триллионы рублей по налогам в 2022 году

"Известия": Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022 году

Бюджет России недополучил в 2022 году 2,5 триллиона рублей из-за налоговых долгов компаний перед государством. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение Комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год.

Так, по состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей. Показатель вырос на 545 миллиардов рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года.

Богатые россияне за прошлый год пополнили бюджет РФ более чем на триллион рублей

Богатые россияне за прошлый год пополнили бюджет РФ более чем на триллион рублей

Как указывает издание, ознакомившись с документом, основным пунктом роста задолженности стала задержка уплаты налога отдельными компаниями.

Ранее Госдума в первом чтении приняла нормы, которые касаются порядка налогообложения граждан, работающих за границей. Документ — одна из частей большого правительственного законопроекта о реализации некоторых положений основных направлений в налоговой политике РФ.

Минфин оценил в 660 млрд выигрыш бюджета от изменения нефтяных налогов

Минфин оценил в 660 млрд выигрыш бюджета от изменения нефтяных налогов

Обложка ©

Flickr / Pavel Starikov

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров