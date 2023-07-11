Бюджет России недополучил триллионы рублей по налогам в 2022 году

Бюджет России недополучил в 2022 году 2,5 триллиона рублей из-за налоговых долгов компаний перед государством. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение Комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год.

Так, по состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей. Показатель вырос на 545 миллиардов рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года.

Как указывает издание, ознакомившись с документом, основным пунктом роста задолженности стала задержка уплаты налога отдельными компаниями.