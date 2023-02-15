Минфин оценил в 660 млрд выигрыш бюджета от изменения нефтяных налогов
Замглавы Минфина Сазанов: Нефтяные налоги корректируют для сохранения 660 млрд для бюджета
Корректировка нефтяного налогообложения нужна в России не для дополнительных доходов, а ради сохранения бюджета в 2023 году на 660 миллиардов рублей. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
"Дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций — не было бы дисконта. Данная мера призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на российскую нефть", — пояснил Сазанов в рамках пленарного заседания в Госдуме.
Следовательно, отметил замглавы ведомства, это "борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете", а не источник допдоходов.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли проект, уточняющий стоимость российской нефти марки Urals. Правительство призывает ограничить скидку на нефть Urals при налогообложении с апреля.
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