Минфин оценил в 660 млрд выигрыш бюджета от изменения нефтяных налогов

Корректировка нефтяного налогообложения нужна в России не для дополнительных доходов, а ради сохранения бюджета в 2023 году на 660 миллиардов рублей. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций — не было бы дисконта. Данная мера призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на российскую нефть", — пояснил Сазанов в рамках пленарного заседания в Госдуме.

Следовательно, отметил замглавы ведомства, это "борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете", а не источник допдоходов.