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15 февраля, 15:14

Минфин оценил в 660 млрд выигрыш бюджета от изменения нефтяных налогов

Замглавы Минфина Сазанов: Нефтяные налоги корректируют для сохранения 660 млрд для бюджета

Корректировка нефтяного налогообложения нужна в России не для дополнительных доходов, а ради сохранения бюджета в 2023 году на 660 миллиардов рублей. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций не было бы дисконта. Данная мера призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на российскую нефть", — пояснил Сазанов в рамках пленарного заседания в Госдуме.

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Следовательно, отметил замглавы ведомства, это "борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете", а не источник допдоходов.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли проект, уточняющий стоимость российской нефти марки Urals. Правительство призывает ограничить скидку на нефть Urals при налогообложении с апреля.

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Никита Никонов
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