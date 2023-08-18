Разработанная Россией после начала СВО сырьевая стратегия не позволила Западу лишить её притока капитала вопреки ожиданиям иностранных политиков. Об этом пишет французская газета La Nouvelle Tribune.

"Согласно последнему ежемесячному отчёту Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в ​​прошлом году", — говорится в статье.

Как уточняет издание, после вступления в силу лимита цен доходы России от продажи энергоресурсов оказались рекордными: только в июле экспорт нефти и топлива принёс в российский бюджет более 15 миллиардов долларов, что почти на 20% больше, чем в июне.