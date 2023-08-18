Во Франции раскрыли, какой грамотный шаг Путина помог России преодолеть санкции Запада
LNT: Сырьевая стратегия Путина помогла России преодолеть западные санкции
Разработанная Россией после начала СВО сырьевая стратегия не позволила Западу лишить её притока капитала вопреки ожиданиям иностранных политиков. Об этом пишет французская газета La Nouvelle Tribune.
"Согласно последнему ежемесячному отчёту Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в прошлом году", — говорится в статье.
Как уточняет издание, после вступления в силу лимита цен доходы России от продажи энергоресурсов оказались рекордными: только в июле экспорт нефти и топлива принёс в российский бюджет более 15 миллиардов долларов, что почти на 20% больше, чем в июне.
Автор материала также отметил, что, несмотря на общее давление Запада на Россию и санкции в отношении неё, Китай решил идти по другому пути и лишь укрепил связи с Москвой. Отсюда, как следствие, увеличился и импорт российской нефти в эту страну.