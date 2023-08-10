"Тревожный знак": Немцы заявили о первой победе России в экономической войне с Западом

Россия, несмотря на огромное санкционное давление, уже одержала промежуточную победу в экономической борьбе с западными странами. Об этом пишут журналисты немецкой газеты Handelsblatt, упоминая расчёты Bloomberg, согласно которым доходы России в июле увеличились на 5,3% (до 8,66 миллиарда долларов) по сравнению с тем же периодом 2022 года.

"Для Кремля это промежуточная экономическая победа над западными государствами, для Вашингтона и Евросоюза — тревожный знак: в июле РФ, несмотря на санкции Запада, добилась роста доходов от экспорта нефти и газа", — сообщает Handelsblatt.

Издание также отмечает, что РФ за счёт экспорта энергоносителей находится в лучшем положении, чем ранее. Авторы статьи поясняют, что санкции могут стать достаточно эффективными, если они введены против государств "с дефицитом счёта текущих операций". Эти страны, как уточняет газета, зависят от получения кредитов зарубежных инвесторов на мировом рынке капитала для финансирования импорта. При этом Россия к таким государствам не относится. По мере увеличения стоимости российских энергоносителей появляется всё больше сомнений в целесообразности санкций ЕС, говорится в статье.