В Венгрии заявили, что замёрзнут без поставок российского газа

Венгрия замёрзнет без российского газа, а утверждения о том, что его поставки идут по завышенным ценам, не соответствуют действительности. Об этом заявил госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер, комментируя заявления оппозиции, которая призывает власти расторгнуть контракты с "Газпромом".

"85% годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Заменить его в обозримом будущем невозможно, а значит, без него Венгрия замёрзнет, не будет отопления в домах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места. Таким образом, российский газ является гарантией надёжности поставок и энергетической безопасности [страны]", — написал Менцер в соцсетях.

Госсекретарь при этом отметил, что рост цен на энергоносители в первую очередь обусловлен энергетическим кризисом в Европе, который был вызван конфликтом на Украине и "пагубной" антироссийской политикой Евросоюза. Если же оппозиция на самом деле хочет радикального снижения цен на газ и нефть, то, по словам Менцера, её представители должны выступать за мир и против санкций, как это делает правительство венгерского лидера Виктора Орбана.