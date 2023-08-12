В США назвали путь, который приведёт Россию к лидерству в мировой торговле

Решив отказаться от российской нефти, Запад открыл России возможность осваивать выгодный для неё Северный морской путь (СМП). Об этом сообщает обозреватель Джон Хейворд в статье для Breitbart News.

"Когда Европа и Соединённые Штаты ввели санкции... и стали отказываться от российской нефти и газа, маршрут СМП стал более привлекательным для Москвы... Если СМП станет активно использоваться, Россия также займёт доминирующее стратегическое положение в международной торговле", — говорится в публикации.

СМП позволяет российским судам экономить до 30% времени, если сравнивать его с маршрутом через Суэцкий канал. А вместе с тем корабли будут меньше тратить топлива, что положительно скажется на экологии. Также по маршруту через Северный Ледовитый океан легче ориентироваться, ведь он не проходит через "политически нестабильный Ближний Восток и не подвергается нападениям пиратов".

Кроме того, Россия продолжает наращивать специализированный флот ледоколов. А другим странам придётся для прохождения по СМП нанимать такие суда у РФ. По словам обозревателя, Япония и Южная Корея тоже могли бы извлечь выгоду из этого пути. В таком случае большая часть мирового судоходства перейдёт под стратегический контроль Пекина и Москвы, заключил Хейворд.