Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Чёрном море
ВМС Украины: Киев открыл регистрацию судов для прохода в Чёрном море
Открыта регистрация торговых судов для прохода по объявленным Киевом временным маршрутам в порты на Чёрном море. Такое заявление сделал спикер ВМС украинских войск Дмитрий Плетенчук, передаёт агентство УНН.
"Принято решение наконец решить эту проблему — открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует... Открыта регистрация, координатор уже работает", — подчеркнул он.
Плетенчук добавил, что всё будут контролировать украинские войска. При этом раскрыть количество зарегистрированных судов спикер не может. Кроме того, пока не определены сроки открытия этих временных коридоров.
Напомним, 10 августа ВМС Украины объявили временные коридоры в Чёрном море для торговых судов, готовых выходить из портов Черноморск, Южный, из Одесского порта и входить в них. При этом в Киеве не скрывают, что на маршрутах присутствует военная угроза и минная опасность.
Как уже писал Лайф, 17 июля Дмитрий Песков объявил об остановке действия зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части соглашений. Как подчеркнули в МИД, с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Позднее Минобороны объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях Чёрного моря временно опасными для судоходства и предупредило, что будет считать следующие в украинские порты суда перевозящими военные грузы, а страны, под чьими флагами они ходят, вовлечёнными в конфликт на Украине.
ТАСС / Романенко Эрик