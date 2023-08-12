Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Чёрном море

Открыта регистрация торговых судов для прохода по объявленным Киевом временным маршрутам в порты на Чёрном море. Такое заявление сделал спикер ВМС украинских войск Дмитрий Плетенчук, передаёт агентство УНН.

"Принято решение наконец решить эту проблему — открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует... Открыта регистрация, координатор уже работает", — подчеркнул он.

Плетенчук добавил, что всё будут контролировать украинские войска. При этом раскрыть количество зарегистрированных судов спикер не может. Кроме того, пока не определены сроки открытия этих временных коридоров.