Угрозы президента Украины Владимира Зеленского Черноморскому флоту России приведут Незалежную к потере ещё части территорий. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. По его словам, Киев может попытаться атаковать наши корабли иностранным оружием, но успеха в этом не достигнет.

"Украине не удастся уничтожить Черноморский флот. Я не могу гарантировать, что Зеленский не будет пытаться нанести удары по кораблям Черноморского флота с помощью зарубежных вооружений, прежде всего надводных дронов британского производства, которые они неоднократно пытались использовать", — сказал он в беседе с URA.ru.

При таком подходе, считает Михайлов, Незалежная рискует к концу года полностью лишиться выхода к Чёрному морю. Так, "постоянные попытки пересечения красных линий" со стороны Киева в виде использования иностранного оружия по российской инфраструктуре и флоту приведут к "более серьёзным военным действиям" в районе Николаевской и Одесской областей. Именно эти территории, отметил аналитик, пока что позволяют Украине иметь выход в Чёрное море.