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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 05:55
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Аналитик предсказал, чего лишится Украина из-за угроз Зеленского Черноморскому флоту

Аналитик Михайлов: Россия окончательно перекроет Украине доступ к Чёрному морю

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского Черноморскому флоту России приведут Незалежную к потере ещё части территорий. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. По его словам, Киев может попытаться атаковать наши корабли иностранным оружием, но успеха в этом не достигнет.

"Украине не удастся уничтожить Черноморский флот. Я не могу гарантировать, что Зеленский не будет пытаться нанести удары по кораблям Черноморского флота с помощью зарубежных вооружений, прежде всего надводных дронов британского производства, которые они неоднократно пытались использовать", сказал он в беседе с URA.ru.

При таком подходе, считает Михайлов, Незалежная рискует к концу года полностью лишиться выхода к Чёрному морю. Так, "постоянные попытки пересечения красных линий" со стороны Киева в виде использования иностранного оружия по российской инфраструктуре и флоту приведут к "более серьёзным военным действиям" в районе Николаевской и Одесской областей. Именно эти территории, отметил аналитик, пока что позволяют Украине иметь выход в Чёрное море.

Зеленский, позабыв недавние угрозы, заявил, что Киев не хочет переносить конфликт в Россию
Зеленский, позабыв недавние угрозы, заявил, что Киев не хочет переносить конфликт в Россию

Ранее Владимир Зеленский пригрозил, что в случае продолжения доминирования России в Чёрном море наша страна лишится всего Черноморского флота. Причём он признал, что Россия обладает куда большим военным потенциалом в регионе.

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TOLGA BOZOGLU / EPA

Матвей Константинов
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