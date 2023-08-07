Регион

Уведомления отключены

7 августа, 16:24
27046

Зеленский разродился угрозой уничтожить Черноморский флот России

Зеленский: РФ потеряет все корабли, если продолжит доминировать в Чёрном море

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может лишиться всех своих судов, если продолжит доминировать в Чёрном море. В частности, речь касалась выхода Москвы из зерновой инициативы и ударов по военной инфраструктуре, которые российский флот наносит из этой акватории.

"Если Россия будет продолжать доминировать в Чёрном море, блокировать и обстреливать ракетами, то Украина будет делать то же самое", заявил украинский лидер во время интервью латиноамериканским СМИ, включая La Nacion.

Вместе с тем он признал, что запасы оружия Украины значительно уступают российским. Несмотря на это, лидер Незалежной грозится до конца конфликта лишить Россию кораблей Черноморского флота в случае невыполнения его условий.

"Надо возвращаться в реальность": Зеленский обвинил украинцев в расслабленности

"Надо возвращаться в реальность": Зеленский обвинил украинцев в расслабленности

Ранее во время интервью изданию Nacion Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает переносить конфликт на территорию России. По словам политика, такой цели у Украины никогда не было.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров