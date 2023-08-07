Зеленский разродился угрозой уничтожить Черноморский флот России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может лишиться всех своих судов, если продолжит доминировать в Чёрном море. В частности, речь касалась выхода Москвы из зерновой инициативы и ударов по военной инфраструктуре, которые российский флот наносит из этой акватории.

"Если Россия будет продолжать доминировать в Чёрном море, блокировать и обстреливать ракетами, то Украина будет делать то же самое", — заявил украинский лидер во время интервью латиноамериканским СМИ, включая La Nacion.

Вместе с тем он признал, что запасы оружия Украины значительно уступают российским. Несмотря на это, лидер Незалежной грозится до конца конфликта лишить Россию кораблей Черноморского флота в случае невыполнения его условий.