Зеленский разродился угрозой уничтожить Черноморский флот России
Зеленский: РФ потеряет все корабли, если продолжит доминировать в Чёрном море
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может лишиться всех своих судов, если продолжит доминировать в Чёрном море. В частности, речь касалась выхода Москвы из зерновой инициативы и ударов по военной инфраструктуре, которые российский флот наносит из этой акватории.
"Если Россия будет продолжать доминировать в Чёрном море, блокировать и обстреливать ракетами, то Украина будет делать то же самое", — заявил украинский лидер во время интервью латиноамериканским СМИ, включая La Nacion.
Вместе с тем он признал, что запасы оружия Украины значительно уступают российским. Несмотря на это, лидер Незалежной грозится до конца конфликта лишить Россию кораблей Черноморского флота в случае невыполнения его условий.
Ранее во время интервью изданию Nacion Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает переносить конфликт на территорию России. По словам политика, такой цели у Украины никогда не было.