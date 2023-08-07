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7 августа, 12:33

Зеленский, позабыв недавние угрозы, заявил, что Киев не хочет переносить конфликт в Россию

Зеленский заявил, что Украина не желает переносить конфликт на территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает переносить конфликт на территорию России, это якобы никогда не было целью.

"Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было её целью", — заявил он в интервью аргентинскому изданию Nacion.

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При этом ещё несколько дней назад, после очередной атаки беспилотников на Москву, Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Он заявил, что РФ "серьёзно почувствует последствия" этой работы.

Обложка ©

Getty Images / Filip Singer

Александра Вишнякова
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