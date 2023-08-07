Зеленский, позабыв недавние угрозы, заявил, что Киев не хочет переносить конфликт в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает переносить конфликт на территорию России, это якобы никогда не было целью.

"Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было её целью", — заявил он в интервью аргентинскому изданию Nacion.