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1 августа, 23:44

Зеленский предупредил о подготовке новых ударов ВСУ по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планируемых новых ударах по территории России. Об этом он сообщил в видеообращении в телеграм-канале.

"Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова", — сказал украинский лидер, уточнив, что Россия "серьёзно почувствует последствия" этой работы.

Киев фактически взял ответственность за атаку дронов на Москву, пригрозив новыми налётами

Киев фактически взял ответственность за атаку дронов на Москву, пригрозив новыми налётами

В последнее время участились атаки беспилотников на Москву. Очередная из них произошла в ночь на 1 августа. Рано утром при попытке пролёта в город силы ПВО сбили несколько дронов. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что один из БПЛА попал в башню центра "Москва-Сити", которая ранее была повреждена в результате атаки 30 июля. По информации Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один из них подавлен средствами РЭБ.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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