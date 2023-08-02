Зеленский предупредил о подготовке новых ударов ВСУ по территории России

"Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова", — сказал украинский лидер, уточнив, что Россия "серьёзно почувствует последствия" этой работы.

В последнее время участились атаки беспилотников на Москву. Очередная из них произошла в ночь на 1 августа. Рано утром при попытке пролёта в город силы ПВО сбили несколько дронов. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что один из БПЛА попал в башню центра "Москва-Сити", которая ранее была повреждена в результате атаки 30 июля. По информации Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один из них подавлен средствами РЭБ.