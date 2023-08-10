Украина с оговорками открыла коридоры для торговых судов в Чёрном море
ВМС Украины объявили временные коридоры в Чёрном море для торговых судов
Военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, которые готовы выходить из портов Черноморск, Южный, из Одесского порта и входить в них. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. В соответствии с приказом навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины", — отметили там.
В ВМС Украины не стали скрывать, что на маршрутах присутствуют военная угроза и минная опасность. Допускать к проходу через эти коридоры будут только те суда, владельцы которых подтвердят, что знают о таких рисках. К слову, последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 16 июля — за два дня до разрыва черноморской зерновой сделки.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что судьба зерновой сделки зависит от того, сдержит ли Запад свои обещания. Анкара, добавил он, продолжит работать над возобновлением зерновой сделки, которая была приостановлена 17 июля вместе с выходом России из соглашения.
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