Украина с оговорками открыла коридоры для торговых судов в Чёрном море

Военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, которые готовы выходить из портов Черноморск, Южный, из Одесского порта и входить в них. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. В соответствии с приказом навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины", — отметили там.

В ВМС Украины не стали скрывать, что на маршрутах присутствуют военная угроза и минная опасность. Допускать к проходу через эти коридоры будут только те суда, владельцы которых подтвердят, что знают о таких рисках. К слову, последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 16 июля — за два дня до разрыва черноморской зерновой сделки.