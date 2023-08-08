Эрдоган заявил о способности Запада одним шагом вернуть Россию в зерновую сделку
Эрдоган: Судьба зерновой сделки зависит от того, сдержит ли Запад свои обещания
Турция продолжит работать над возобновлением зерновой сделки, которая была приостановлена 17 июля вместе с выходом России из соглашения. Анкара видит ситуацию так: проблему можно решить, если страны Запада выполнят взятые на себя в рамках черноморской инициативы обязательства, заявил президент республики Реджеп Эрдоган во время встречи с участниками ежегодной конференции турецких послов, работающих за границей.
"Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов", — заявил Эрдоган, выступление которого транслировал телеканал TRT.
На днях появилась информация о том, что Эрдоган на планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен возобновить мирные переговоры по Украине. По мнению источника, Эрдоган является единственным мировым лидером, кто пользуется "искренним доверием" Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского и поддерживает контакты с ними.
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