Россия начала учения по защите Севморпути

В пятницу на Северном флоте под руководством командующего адмирала Александра Моисеева началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Об этом сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ. Такие тренировки проводятся ежегодно в рамках подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота.

Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками на Северном флоте. Видео © t.me / Минобороны России

Во время учений будут отработаны актуальные задачи, связанные с защитой российского суверенитета в акватории Северного морского пути, отмечает ведомство. Учения будут длиться несколько дней, в том числе бойцы изучат возможные районы и условия применения различных сил флота в Арктической морской зоне, научатся проводить спецоперации по изоляции районов действий, а также блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы.

"Всего к практическим действиям привлекается свыше восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота", — перечисляет ведомство.