Военный аналитик рассказал, как Россия разрушила идею "озера НАТО"
InfoBRICS: Военные учения России в Балтийском море разрушили идею "озера НАТО"
НАТО не полностью контролирует Балтийское море, что продемонстрировали учения российского флота "Океанский щит – 2023", разрушив идею "озера НАТО". Об этом говорится в статье военного аналитика Драго Босника для InfoBRICS.
"Некоторые учёные мужи из Европейского союза хвастливо использовали термин "озеро НАТО", но были разочарованы таким большим российским военно-морским присутствием", — написал он.
По словам аналитика, Балтийское море — важный для РФ регион — на Западе стали с гордостью называть "озером НАТО" после расширения блока. Однако при проведении учений Москва не была "впечатлена воинственным поведением Запада". Российские власти напомнили альянсу, что подобные утверждения являются обыкновенным самообманом и плодом фантазии.
Напомним, в Балтийском море 2 августа стартовали военно-морские учения "Океанский щит – 2023", проводящиеся под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В них принимают участие 30 кораблей и катеров РФ, а также шесть тысяч военнослужащих.
ТАСС / Виталий Невар