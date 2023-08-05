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5 августа, 09:54

Военный аналитик рассказал, как Россия разрушила идею "озера НАТО"

InfoBRICS: Военные учения России в Балтийском море разрушили идею "озера НАТО"

НАТО не полностью контролирует Балтийское море, что продемонстрировали учения российского флота "Океанский щит – 2023", разрушив идею "озера НАТО". Об этом говорится в статье военного аналитика Драго Босника для InfoBRICS.

"Некоторые учёные мужи из Европейского союза хвастливо использовали термин "озеро НАТО", но были разочарованы таким большим российским военно-морским присутствием", — написал он.

По словам аналитика, Балтийское море — важный для РФ регион — на Западе стали с гордостью называть "озером НАТО" после расширения блока. Однако при проведении учений Москва не была "впечатлена воинственным поведением Запада". Российские власти напомнили альянсу, что подобные утверждения являются обыкновенным самообманом и плодом фантазии.

Польша с беспокойством следит за учениями ВМФ России в Балтике

Польша с беспокойством следит за учениями ВМФ России в Балтике

Напомним, в Балтийском море 2 августа стартовали военно-морские учения "Океанский щит – 2023", проводящиеся под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В них принимают участие 30 кораблей и катеров РФ, а также шесть тысяч военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Невар

Светлана Оперук
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