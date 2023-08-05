Военный аналитик рассказал, как Россия разрушила идею "озера НАТО"

НАТО не полностью контролирует Балтийское море, что продемонстрировали учения российского флота "Океанский щит – 2023", разрушив идею "озера НАТО". Об этом говорится в статье военного аналитика Драго Босника для InfoBRICS.

"Некоторые учёные мужи из Европейского союза хвастливо использовали термин "озеро НАТО", но были разочарованы таким большим российским военно-морским присутствием", — написал он.

По словам аналитика, Балтийское море — важный для РФ регион — на Западе стали с гордостью называть "озером НАТО" после расширения блока. Однако при проведении учений Москва не была "впечатлена воинственным поведением Запада". Российские власти напомнили альянсу, что подобные утверждения являются обыкновенным самообманом и плодом фантазии.