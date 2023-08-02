Россия начала учения "Океанский щит" в Балтийском море с 30 боевыми кораблями

В акватории Балтийского моря стартовали военно-морские учения "Океанский щит – 2023", проводящиеся под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, планируется отработать мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья. В общей сложности за время проведения учений планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия. К манёврам привлечено более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, а также около шести тысяч военнослужащих.

"После окончания учений корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернётся на свои аэродромы", — уточнили в оборонном ведомстве.