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23 июля, 10:19

МО показало, как российские и китайские корабли отразили воздушную атаку на учениях

Корабли ВМФ РФ и ВМС КНР в ходе учений в Японском море отразили воздушную атаку

Совместный отряд кораблей России и Китая отразил воздушную атаку условного противника в ходе военно-морских учений "Север/Взаимодействие – 2023". Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника в ходе учений "Север/Взаимодействие – 2023". Видео © Telegram / Минобороны

​"В активной части российско-китайского военно-морского учения "Север/Взаимодействие – 2023", которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", — указывается в сообщении.

Условным противником были противолодочные самолёты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая. Они имитировали атаку с разных направлений. Кроме того, экипажи кораблей тренировались находить и ликвидировать беспилотники. Ещё одной задачей было нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели, добавили во флоте. Самолёты морской авиации выдавали целеуказание кораблям. В результате были произведены электронные пуски крылатых ракет по объектам противника.

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Напомним, учения России и Китая "Север/Взаимодействие – 2023" начались в Японском море 20 июля. Они завершаются сегодня, 23 июля. Целью манёвров в Минобороны обозначили укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и Китаем, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук
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