МО показало, как российские и китайские корабли отразили воздушную атаку на учениях

Совместный отряд кораблей России и Китая отразил воздушную атаку условного противника в ходе военно-морских учений "Север/Взаимодействие – 2023". Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника в ходе учений "Север/Взаимодействие – 2023". Видео © Telegram / Минобороны

​"В активной части российско-китайского военно-морского учения "Север/Взаимодействие – 2023", которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", — указывается в сообщении.

Условным противником были противолодочные самолёты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая. Они имитировали атаку с разных направлений. Кроме того, экипажи кораблей тренировались находить и ликвидировать беспилотники. Ещё одной задачей было нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели, добавили во флоте. Самолёты морской авиации выдавали целеуказание кораблям. В результате были произведены электронные пуски крылатых ракет по объектам противника.