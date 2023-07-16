На Западе подсчитали число российско-китайских учений и ужаснулись

В 2022 году Россия и Китай провели рекордное за 20 лет количество учений — шесть. Об этом пишет Bloomberg.

Сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер считает, что в дальнейшем Россия и Китай станут проводить всё больше военных учений, которые будут иметь большое политическое значение.

"Это предполагает возможность их совместных действий, которые США и их союзники сочтут неприемлемыми, если не оскорбительными", — сказал Таффер.

В Центре изучения военных дел Китая при Национальном университете обороны США заявили, что с начала специальной военной операции на Украине РФ и КНР провели пять военных учений, а с момента воссоединения Крыма с Россией количество таких манёвров составило 36. При этом за предыдущие десять лет их было всего десять.