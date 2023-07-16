На Западе подсчитали число российско-китайских учений и ужаснулись
Bloomberg: Россия и Китай провели в 2022 году рекордные шесть военных учений
В 2022 году Россия и Китай провели рекордное за 20 лет количество учений — шесть. Об этом пишет Bloomberg.
Сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер считает, что в дальнейшем Россия и Китай станут проводить всё больше военных учений, которые будут иметь большое политическое значение.
"Это предполагает возможность их совместных действий, которые США и их союзники сочтут неприемлемыми, если не оскорбительными", — сказал Таффер.
В Центре изучения военных дел Китая при Национальном университете обороны США заявили, что с начала специальной военной операции на Украине РФ и КНР провели пять военных учений, а с момента воссоединения Крыма с Россией количество таких манёвров составило 36. При этом за предыдущие десять лет их было всего десять.
Ранее Минобороны Китая анонсировало совместные с Россией учения "Север. Взаимодействие – 2023" в Японском море. Их цель — повысить уровень стратегического взаимодействия между вооружёнными силами двух стран, а также укрепить способность поддерживать мир и стабильность в регионе совместными усилиями, заявили в военном ведомстве КНР.
ТАСС / Юрий Смитюк