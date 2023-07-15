Китай анонсировал совместные военные учения с Россией

Вооружённые силы России в ближайшее время примут участие в учениях "Север. Взаимодействие – 2023" в Японском море, которые организует Министерство обороны Китая. Об этом сообщает оборонное ведомство КНР.

"В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооружёнными силами России и Китая, Российская армия в ближайшее время направит Военно-морской флот и Военно-воздушные силы для участия в учениях "Север. Взаимодействие – 2023", — говорится в сообщении.

В Минобороны КНР отметили, что учения организует Северная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая. Манёвры пройдут в центральной части Японского моря. Темой учений станет "поддержание безопасности стратегических морских путей", заявили в китайском министерстве. Их цель — повысить уровень стратегического взаимодействия между вооружёнными силами двух стран, а также укрепить способность поддерживать мир и стабильность в регионе совместными усилиями.