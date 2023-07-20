В Японском море начались учения Китая и России "Север/Взаимодействие – 2023"

Совместные военно-морские учения России и Китая "Север/Взаимодействие – 2023" стартовали в акватории Японского моря. Как сообщили в Министерстве обороны, в рамках тренировок, в частности, запланировано выполнение артиллерийских стрельб.

Совместные военно-морские учения России и Китая "Север/Взаимодействие – 2023" стартовали в Японском море. Видео © t.me / Минобороны РФ

"В ходе совместных практических действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищённом рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря", — сказано в сообщении ведомства.

Российский Военно-морской флот (ВМФ) представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков руководит действиями кораблей.

Учения продлятся три дня — с 20 по 23 июля. Их целью в Минобороны обозначили укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и Китаем, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.