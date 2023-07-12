У России стало на один ракетный корабль больше

Новый малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон" принят в состав Военно-морского флота РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Судно построили на заводе им. Б.Е. Бутомы "Залив" в Керчи.

"Сегодня в Керчи на судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъёма на нём Андреевского военно-морского флага", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что церемония прошла под руководством главкома Военно-морского флота РФ адмирала Николая Евменова. Для керченского судостроительного завода "Циклон" — первый за последние 25 лет военный корабль, который прошёл весь цикл создания, в том числе и ряд испытаний.