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12 июля, 10:44

У России стало на один ракетный корабль больше

Минобороны РФ: Новый ракетный корабль "Циклон" вошёл в состав ВМФ России

<p>Малый ракетный корабль "Циклон". Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12399663@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">function.mil.ru</a></p>

Малый ракетный корабль "Циклон". Фото © function.mil.ru

Новый малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон" принят в состав Военно-морского флота РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Судно построили на заводе им. Б.Е. Бутомы "Залив" в Керчи.

"Сегодня в Керчи на судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъёма на нём Андреевского военно-морского флага", — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что церемония прошла под руководством главкома Военно-морского флота РФ адмирала Николая Евменова. Для керченского судостроительного завода "Циклон" — первый за последние 25 лет военный корабль, который прошёл весь цикл создания, в том числе и ряд испытаний.

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Никита Осипов
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