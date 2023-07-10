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10 июля, 18:15

Российские инженеры создали "всевидящий" радар для обнаружения дронов в море

В Великом Новгороде создали корабельную РЛС для обнаружения низколетящих БПЛА

Новгородские специалисты создали малогабаритный блок радиолокационной станции (РЛС), которым будут оснащаться корабли для обнаружения полупогружённых и низколетящих беспилотников. Об этом рассказал руководитель передовой инженерной школы НовГУ Сергей Чеботарёв.

РЛС способна засекать в радиусе нескольких километров цели малого размера, сообщил инженер. Устройство может найти цель, определить её дальность, радиальную скорость, осуществить захват и траекторное сопровождение. Устройство уже успешно прошло серию экспериментальных проверок.

"Одна из основных задач внедрения данного устройства — дооснащение кораблей для обнаружения малоразмерных БПЛА в ближней зоне. Данный блок обработки может подключаться к корабельным антенным постам без влияния на их характеристики и получать дополнительный канал радиолокационного обзора ближней зоны", добавил Чеботарёв.

Уточняется, что РЛС для приёма и передачи сигнала использует только одну антенну, которая обладает высокой скрытностью и помехозащищённостью за счёт использования сложных зондирующих сигналов. Работы над устройством осуществляются как часть проекта "Наука и университет".

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Юрий Лысенко
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