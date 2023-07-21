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21 июля, 03:50

Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

После приостановления российского участия в зерновой сделке на Чёрном море прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Об этом сообщает Минобороны России.

Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Было отработано задержание судна-нарушителя. Кроме того, экипажем ракетного катера "Ивановец" выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря. Данные телеметрии и БПЛА подтвердили, что цель была уничтожена.

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Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны РФ

Лариса Сафронова
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