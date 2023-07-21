Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

После приостановления российского участия в зерновой сделке на Чёрном море прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Об этом сообщает Минобороны России.

Было отработано задержание судна-нарушителя. Кроме того, экипажем ракетного катера "Ивановец" выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря. Данные телеметрии и БПЛА подтвердили, что цель была уничтожена.