Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки
После приостановления российского участия в зерновой сделке на Чёрном море прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Об этом сообщает Минобороны России.
Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Было отработано задержание судна-нарушителя. Кроме того, экипажем ракетного катера "Ивановец" выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря. Данные телеметрии и БПЛА подтвердили, что цель была уничтожена.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.
Кадр из видео Telegram / Минобороны РФ