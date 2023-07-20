Расследование хакеров о танкерах подкрепило решение РФ по зерновой сделке, заявили в Госдуме

Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", своим расследованием подкрепила решение России свернуть зерновую сделку. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Антон Ткачёв.

Парламентарий напомнил, что ранее уже всплывали материалы, подтверждающие снабжение ВСУ через Одесский порт со стороны европейского побережья. Кроме того, он добавил, что названные RaHDit суда были замечены в Греции, отметив, что страна экономически сильно зависима от ЕС, который и диктует ей свои правила.

"Приближения любых судов к полуострову со стороны Черноморской акватории несёт огромный риск как для мирного населения, так и для военных. Как заметила хакерская группа, суда достаточно долго дрейфовали на расстоянии 100 км от крымского побережья. Возникает вопрос — зачем? Радиолокационная разведка? Запуск надводных дронов?" — задался вопросом депутат.