Расследование хакеров о танкерах подкрепило решение РФ по зерновой сделке, заявили в Госдуме
Депутат Ткачёв: Расследование RaHDit подкрепило решение РФ по зерновой сделке
Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", своим расследованием подкрепила решение России свернуть зерновую сделку. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Антон Ткачёв.
Парламентарий напомнил, что ранее уже всплывали материалы, подтверждающие снабжение ВСУ через Одесский порт со стороны европейского побережья. Кроме того, он добавил, что названные RaHDit суда были замечены в Греции, отметив, что страна экономически сильно зависима от ЕС, который и диктует ей свои правила.
"Приближения любых судов к полуострову со стороны Черноморской акватории несёт огромный риск как для мирного населения, так и для военных. Как заметила хакерская группа, суда достаточно долго дрейфовали на расстоянии 100 км от крымского побережья. Возникает вопрос — зачем? Радиолокационная разведка? Запуск надводных дронов?" — задался вопросом депутат.
Он подчеркнул, что любые высказывания террористического правительства киевского режима, касающиеся возможного голода из-за срыва зерновой сделки, не имеют никакого практического объяснения, особенно если погрузиться в цифры. По его мнению, если бы ЕС и Западу было действительно интересно благосостояние нуждающихся стран, то, например, кричащая о ярой поддержке Польша не заявляла бы об отказе впускать зерно с территории Украины.
Как уже рассказывал Лайф, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт, который совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате атаки оказалось повреждено дорожное полотно, также погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. Сегодня было опубликовано расследование RaHDit, в котором показаны маршруты судов, с которых по мосту могли запустить морские дроны. Выяснилось, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Известно, что сейчас они находятся в Средиземном и Чёрном морях.
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