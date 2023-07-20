Владелец танкера, с которого ВСУ могли ударить по Крымскому мосту, ответил на обвинения

Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску надводных дронов при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявили в компании BEKS Shipmanagement & Trading S.A., владеющей судном.

"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания Marine Traffic. Эта новость не соответствует действительности", — сказал в разговоре с РИА "Новости" директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.