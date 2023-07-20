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20 июля, 09:59
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Владелец танкера, с которого ВСУ могли ударить по Крымскому мосту, ответил на обвинения

В BEKS отвергли обвинения в причастности их танкера к атаке на Крымский мост

Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску надводных дронов при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявили в компании BEKS Shipmanagement & Trading S.A., владеющей судном.

"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания Marine Traffic. Эта новость не соответствует действительности", — сказал в разговоре с РИА "Новости" директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.

Стало известно, где сейчас находятся танкеры, помогавшие атаковать Крымский мост

Стало известно, где сейчас находятся танкеры, помогавшие атаковать Крымский мост

Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл утром 17 июля. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате оказалось повреждено дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", провела собственное расследование и опубликовала маршруты судов, с которых по мосту могли запустить морские дроны. Выяснилось, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке
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