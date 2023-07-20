Владелец танкера, с которого ВСУ могли ударить по Крымскому мосту, ответил на обвинения
В BEKS отвергли обвинения в причастности их танкера к атаке на Крымский мост
Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску надводных дронов при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявили в компании BEKS Shipmanagement & Trading S.A., владеющей судном.
"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания Marine Traffic. Эта новость не соответствует действительности", — сказал в разговоре с РИА "Новости" директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.
Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл утром 17 июля. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате оказалось повреждено дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", провела собственное расследование и опубликовала маршруты судов, с которых по мосту могли запустить морские дроны. Выяснилось, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.
ТАСС / Сергей Мальгавко