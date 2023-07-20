Стало известно, где сейчас находятся танкеры, помогавшие атаковать Крымский мост

Два танкера, которые, как выяснили хакеры RaHDit, могли быть причастны к атаке на Крымский мост, сейчас находятся в Средиземном и Чёрном морях. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Не только возмездие: Как Россия создала для Украины и Запада новую реальность после теракта на Крымском мосту

Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл утром 17 июля. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате оказалось повреждено дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь серьёзно пострадала. Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", провела собственное расследование и опубликовала маршруты гражданских судов, с которых по Крымскому мосту могли запустить морские дроны и совершить теракт. Выяснилось, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.