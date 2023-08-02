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2 августа, 16:48

Польша с беспокойством следит за учениями ВМФ России в Балтике

Минобороны Польши призналось, что наблюдает за учениями ВМФ РФ в Балтийском море

Министерство национальной обороны Польши следит за российскими военными учениями в Балтийском море, находясь в контакте с союзниками по НАТО. Об этом сообщает агентство РАР.

"Мы постоянно и пристально мониторим ситуацию в Балтийском море с использованием всех доступных средств. Вооружённые силы Польши сотрудничают с партнёрами по НАТО", — цитирует портал ведомство.

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Напомним, в Балтийском море стартовали военно-морские учения "Океанский щит – 2023", проводящиеся под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В них принимают участие 30 кораблей и катеров РФ, а также шесть тысяч военнослужащих.

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ТАСС / Виталий Невар

Татьяна Миссуми
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