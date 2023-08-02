Польша с беспокойством следит за учениями ВМФ России в Балтике

Министерство национальной обороны Польши следит за российскими военными учениями в Балтийском море, находясь в контакте с союзниками по НАТО. Об этом сообщает агентство РАР.

"Мы постоянно и пристально мониторим ситуацию в Балтийском море с использованием всех доступных средств. Вооружённые силы Польши сотрудничают с партнёрами по НАТО", — цитирует портал ведомство.