Польша с беспокойством следит за учениями ВМФ России в Балтике
Минобороны Польши призналось, что наблюдает за учениями ВМФ РФ в Балтийском море
Министерство национальной обороны Польши следит за российскими военными учениями в Балтийском море, находясь в контакте с союзниками по НАТО. Об этом сообщает агентство РАР.
"Мы постоянно и пристально мониторим ситуацию в Балтийском море с использованием всех доступных средств. Вооружённые силы Польши сотрудничают с партнёрами по НАТО", — цитирует портал ведомство.
Напомним, в Балтийском море стартовали военно-морские учения "Океанский щит – 2023", проводящиеся под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. В них принимают участие 30 кораблей и катеров РФ, а также шесть тысяч военнослужащих.
ТАСС / Виталий Невар